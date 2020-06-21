У Німеччині влаштували масові погроми: поранили 19 поліцейських

У німецькому місті Штутгарт відбулися масові погроми за участі майже півтисячі хуліганів. В результаті заворушень постраждали щонайменше 19 правоохоронців.

Про це повідомляє німецьке агентство Deutsche Welle.

Поліція затримала 24 учасників масових погромів у Штутгарті. Прокуратура дозволила заарештувати сімох з них. При цьому серед затриманих - 7 неповнолітніх. Лише половина з затриманих є громадянами Німеччини.

Заворушення почалися вночі після того, як правоохоронці у місцевому парку обшукали 17-літнього підлітка за підозрою у злочині, пов'язаному з наркотиками. Підлітка підтримали декілька сотень людей, які знаходилися поблизу. Загалом участь в заворушеннях брали від 400 до 500 хуліганів.

При цьому в поліції не виключають, що заворушення могли мати політичну мотивацію. Ситуація вийшла з-під контролю вранці. Для припинення масових злочинів до міста перекинули сили поліції з усього регіону.

Нагадаємо, напочатку червня у Брюсселі протести переросли у масові заворушення, для їх припинення поліція застосувала сльозогінний газ.

Крім того, під час масових заворушень у Лондоні кілька десятків поліцейських отримали поранення.