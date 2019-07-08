Німеччина пов'язала потребу в "Північному потоці-2" з відмовою від АЕС

Міністр енергетики Німеччини Петер Альтмайер заявив, що Німеччина відмовиться від АЕС і вугільних електростанцій, щоб перейти на альтернативну енергетику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bild.

За словами Альтмайера, газопровід не зробить Німеччину залежною від Росії, мова йде лише про економічну вигоду. З цієї ж причини Німеччина зараз будує термінали, щоб приймати сланцевий газ із США.

“Ми не робимо себе залежними від Росії. Мова йде про скорочення маршрутів постачання, оскільки в майбутньому нашу потребу в газі істотно зросте. З виходом з вугільного і атомного потоків, ми будемо покладатися на велику кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду", - сказав Альтмайер.

При цьому він додав, що Німеччина рішуче виступає за збереження транзиту російського газу через газотранспортну систему України.

Нагадаємо, в Конгресі США зогласовали санкції проти "Північного потоку-2". Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одноголосно підтримав законопроект про санкції на постачання технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів.

Відзначимо, "Північний потік-2" відмовився від основного маршруту у водах Данії. Компанія Nord Stream 2 відкликала заявку по маршруту в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм.