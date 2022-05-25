ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій: постачав фірмам, пов'язаним зі спецслужбами РФ

Новость на русском →
Дрезден, Середа 25 травня 2022 04:16
У Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій: постачав фірмам, пов'язаним зі спецслужбами РФ Фото: у Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій проти РФ (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Дрездені почався процес щодо громадянина Німеччини за обхід санкції ЄС. Його звинувачують у постачання продукції фірмам, пов'язаним з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В одному випадку бізнесмен продав у РФ предмет, постачання якого заборонило Федеральне управління з економічних питань та експортного контролю. Щоб обійти заборону, він, як стверджує звинувачення, організував закупівлю в Китаї аналогічного продукту і відправив його "безпечному" адресату.

У десяти інших випадках підприємець зробив постачання в Росію продукції без необхідних для цього дозволів, чим порушив закон Про зовнішньоекономічну діяльність.

Згідно з твердженням Федеральної прокуратури, бізнесмен знав, що поставляється їм продукція може використовуватися для виробництва ракет, а також ядерної, хімічної та біологічної зброї, що є порушенням закону про контроль над озброєннями.

На першому засіданні суду обвинувачений заявив, що діяв розумно і сумлінно, в міру своїх знань і переконань. Бізнесмен стверджує, що, виконуючи замовлення, перевіряв, чи потрібен для їх експорту дозвіл Федерального управління з економічних питань та експортного контролю. Крім того, його фірма намагалася з'ясувати, від кого отримує замовлення і чи залучений замовник у військовій сфері.

Про себе обвинувачений повідомив у суді, що за часів НДР був курсантом військового училища, у тому числі вивчав хімічну зброю. При цьому він стверджує, що вчився не розробляти і не виробляти таку зброю, а лише ліквідувати наслідки її застосування.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що німецькі компанії повинні закрити свій бізнес в Росії, тому що цим вони допомагають фінансують вбивства українців.

Раніше ми також повідомляли, що ряд світових компаній, попри заяви про вихід з ринку РФ, фактично досі працюють на російського споживача. Серед них - Philip Morris, PepsiCo і Danone.

Станом на 18 березня, свій бізнес у РФ закрили понад 220 світових компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України