В Германии судят бизнесмена за нарушение санкций: снабжал фирмы, связанные со спецслужбами РФ
В Дрездене начался процесс в отношении гражданина Германии за обход санкции ЕС. Его обвиняют в поставках продукции фирмам, связанным с российскими спецслужбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
В одном случае бизнесмен продал в РФ предмет, поставки которого запретило Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю. Чтобы обойти запрет, он, как утверждает обвинение, организовал закупку в Китае аналогичного продукта и отправил его "безопасному" адресату.
В десяти других случаях предприниматель произвел поставки в Россию продукции без необходимых для этого разрешений, чем нарушил закон о внешнеэкономической деятельности.
Согласно утверждению Федеральной прокуратуры, бизнесмен знал, что поставляемая им продукция может использоваться для производства ракет, а также ядерного, химического и биологического оружия, что является нарушением закона о контроле над вооружениями.
На первом заседании суда обвиняемый заявил, что действовал разумно и добросовестно, в меру своих знаний и убеждений. Бизнесмен утверждает, что, выполняя заказы, проверял, требуется ли для их экспорта разрешение Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю. Кроме того, его фирма пыталась выяснить, от кого получает заказы и задействован ли заказчик в военной сфере.
О себе обвиняемый сообщил в суде, что во времена ГДР был курсантом военного училища, в том числе изучал химическое оружие. При этом он утверждает, что учился не разрабатывать и не производить такое оружие, а лишь ликвидировать последствия его применения.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немецкие компании должны закрыть свой бизнес в России, потому что этим они помогают финансируют убийства украинцев.
Ранее мы также сообщали, что ряд мировых компаний, несмотря на заявления о выходе с рынка РФ, фактически до сих пор работают на российского потребителя. Среди них - Philip Morris, PepsiCo и Danone.
По состоянию на 18 марта, свой бизнес в РФ закрыли более 220 мировых компаний.
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