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В Германии судят бизнесмена за нарушение санкций: снабжал фирмы, связанные со спецслужбами РФ

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Дрезден, Среда 25 мая 2022 04:16
В Германии судят бизнесмена за нарушение санкций: снабжал фирмы, связанные со спецслужбами РФ Фото: в Германии судят бизнесмена за нарушение санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Дрездене начался процесс в отношении гражданина Германии за обход санкции ЕС. Его обвиняют в поставках продукции фирмам, связанным с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В одном случае бизнесмен продал в РФ предмет, поставки которого запретило Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю. Чтобы обойти запрет, он, как утверждает обвинение, организовал закупку в Китае аналогичного продукта и отправил его "безопасному" адресату.

В десяти других случаях предприниматель произвел поставки в Россию продукции без необходимых для этого разрешений, чем нарушил закон о внешнеэкономической деятельности.

Согласно утверждению Федеральной прокуратуры, бизнесмен знал, что поставляемая им продукция может использоваться для производства ракет, а также ядерного, химического и биологического оружия, что является нарушением закона о контроле над вооружениями.

На первом заседании суда обвиняемый заявил, что действовал разумно и добросовестно, в меру своих знаний и убеждений. Бизнесмен утверждает, что, выполняя заказы, проверял, требуется ли для их экспорта разрешение Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю. Кроме того, его фирма пыталась выяснить, от кого получает заказы и задействован ли заказчик в военной сфере.

О себе обвиняемый сообщил в суде, что во времена ГДР был курсантом военного училища, в том числе изучал химическое оружие. При этом он утверждает, что учился не разрабатывать и не производить такое оружие, а лишь ликвидировать последствия его применения.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немецкие компании должны закрыть свой бизнес в России, потому что этим они помогают финансируют убийства украинцев.

Ранее мы также сообщали, что ряд мировых компаний, несмотря на заявления о выходе с рынка РФ, фактически до сих пор работают на российского потребителя. Среди них - Philip Morris, PepsiCo и Danone.

По состоянию на 18 марта, свой бизнес в РФ закрыли более 220 мировых компаний.

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