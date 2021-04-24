Лідери ЄС зберуться в Брюсселі, щоб поговорити про Росію та коронавірус

Лідер Євросоюзу у травні зберуться на саміт у Брюсселі. Обговорювати будуть Росію, пандемію коронавірусу проблеми з кліматом.

Проведення саміту в Брюсселі запланували на 25 травня. Лідери Євросоюзу обговорюватимуть кризу, пов'язану з коронавірусом, боротьбу зі зміною клімату і напруженість у відносинах з Росією.

До цього лідери ЄС проводили зустрічі за допомогою відеоконференцій через пандемію коронавірусу, але цього разу вони зустрінуться особисто.

Саміт в наступному місяці був скликаний відразу після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що після повільного старту програма блоку з вакцинації проти коронавірусу набирає обертів. Брюссель розраховує отримати достатню кількість доз вакцини, щоб вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня.

Лідери також обговорять зміну клімату після досягнення угоди між Комісією, депутатами Європарламенту та національними лідерами про обов'язкове законодавство або цілі щодо скорочення викидів.

Також на порядку денному і відносини з Москвою. Лідери ЄС обговорять нарощування російських військ в окупованому Криму і на кордонах України. Також стурбованість викликало і те, що російські агенти спровокували вибух в 2014 році в чеському арсеналі.