У Німеччині зіткнулися літак Меркель і автомобіль

В аеропорту німецького міста Дортмунд автомобіль врізався в літак Bombardier Global 5000, на якому канцлер Німеччини прилетіла в це місто. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Під час зіткнення літак не рухався, а канцлера на його борту не було. Чи отримало повітряне судно пошкодження і який їхній масштаб, в повідомленні не розкривається.

У ВПС повідомили, що канцлер повернулася до Берліна на іншому літаку з числа урядових бортів.

Зазначимо, Меркель прибула для відвідування молодшого університету в Вупперталі, приземлившись в аеропорту Дортмунда. У Берлін канцлер повернулася на вертольоті.

Нагадаємо, в минулому році РБК-Україна писало, що літак, в якому летіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми. Однак тоді не уточнювалося, про які саме проблеми була мова.

Пізніше у німецьких Військово-повітряних силах (ВПС) заявили, що причиною екстреної посадки літака канцлера Німеччини Ангели Меркель став електричний збій.