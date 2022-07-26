У Німеччині порівняли запуск "Північного потоку-2" з капітуляцією

"Схвалення "Північного потоку - 2" знову збільшило б нашу залежність від російського газу - прямо протилежне тому, що ми робили тут останні півроку, а разом з ним, звичайно, і капітуляцію з усіма прийнятими нами санкціями", - сказав він.

За словами німецького чиновника, оголошене російською газовою компанією "Газпром" скорочення постачання газу явною стратегією Кремля.

"Я вважаю, що сам "Газпром" уже не є господарем власних рішень. Фарс навколо цієї канадської турбіни говорить зрозумілою мовою, - сказав він. - Все політизовано, домовленості більше не дотримуються".

За словами Хабека, метою Кремля є "два стратегічні моменти тиску". По-перше, РФ хоче зруйнувати солідарність у Європі через високі ціни на газ у Європі. По-друге, це саме тиск на "Північний потік - 2" і лобіювання його використання для поставок газу до Європи.