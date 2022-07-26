У Німеччині порівняли запуск "Північного потоку-2" з капітуляцією

Голова Мінекономіки ФРН Роберт Хабек заявив, що схвалення "Північного потоку - 2" стало б капітуляцією Європи в контексті санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
"Схвалення "Північного потоку - 2" знову збільшило б нашу залежність від російського газу - прямо протилежне тому, що ми робили тут останні півроку, а разом з ним, звичайно, і капітуляцію з усіма прийнятими нами санкціями", - сказав він.
За словами німецького чиновника, оголошене російською газовою компанією "Газпром" скорочення постачання газу явною стратегією Кремля.
"Я вважаю, що сам "Газпром" уже не є господарем власних рішень. Фарс навколо цієї канадської турбіни говорить зрозумілою мовою, - сказав він. - Все політизовано, домовленості більше не дотримуються".
За словами Хабека, метою Кремля є "два стратегічні моменти тиску". По-перше, РФ хоче зруйнувати солідарність у Європі через високі ціни на газ у Європі. По-друге, це саме тиск на "Північний потік - 2" і лобіювання його використання для поставок газу до Європи.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком", оскільки зупиняє ще одну турбіну. Тобто, тепер постачання знизяться до 33 мільйонів кубометрів на добу, що становить приблизно до 20% потужності.
На що Німеччина вже послала російському президенту Путіну чіткий сигнал у відповідь на газовий шантаж, а Європейський Союз заявив, він представить надзвичайні плани щодо обмеження споживання газу.
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