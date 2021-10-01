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У Путіна не виключають затримки з "Північним потоком-2" через зміну влади в Німеччині

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Москва, П'ятниця 01 жовтня 2021 12:41
У Путіна не виключають затримки з "Північним потоком-2" через зміну влади в Німеччині Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна не виключають, що зміна влади в Німеччині може вплинути на терміни запуску газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, розглядаються менш оперативні сценарії запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як завив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, в Німеччині продовжують працювати всі відомства, які будуть сертифікувати "Північний потік-2".

"Ніякої паузи в роботі там не передбачається, робота йде своєю чергою. Ми вже говорили раніше, що можливі сценарії оперативні, можливі менш оперативні", - заявив він.

Нагадаємо, кандидат в канцлери Німеччини Олаф Шольц, який с Соціал-демократичною партією (СДПН) переміг на виборах, вважає, що Україна повинна залишатися транзитером російського газу після запуску нового російського газопроводу.

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Російська Федерація Германия Північний потік-2
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