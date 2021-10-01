У Путіна не виключають затримки з "Північним потоком-2" через зміну влади в Німеччині
У президента Росії Володимира Путіна не виключають, що зміна влади в Німеччині може вплинути на терміни запуску газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, розглядаються менш оперативні сценарії запуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Як завив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, в Німеччині продовжують працювати всі відомства, які будуть сертифікувати "Північний потік-2".
"Ніякої паузи в роботі там не передбачається, робота йде своєю чергою. Ми вже говорили раніше, що можливі сценарії оперативні, можливі менш оперативні", - заявив він.
Нагадаємо, кандидат в канцлери Німеччини Олаф Шольц, який с Соціал-демократичною партією (СДПН) переміг на виборах, вважає, що Україна повинна залишатися транзитером російського газу після запуску нового російського газопроводу.