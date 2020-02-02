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У Німеччині сів літак з Китаю, який не пустила Росія

Новини » В світі     02.02.2020 - 04:50
У Німеччині сів літак з Китаю, який не пустила Росія
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Літак мав сісти у Москві для дозаправки та заміни екіпажу, однак Росія не дозволила його посадку

У Франкфурті приземлився літак із евакуйованими з Китаю громадянами Німеччини, якому раніше Росія заборонила посадку для дозаправки та заміни екіпажу. Про це повідомляє РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News.

Як заявив регіональний міністр з соціальних питань Кай Клозе, 11 людей з літака були перевезені до лікарні з різними медичними проблемами. Лікарі змогли виключити коронавірус у всіх, крім одного випадку.

Загалом на борту було 100 громадян Німеччини, 22 китайці, американець та румун (раніше повідомлялося про громадянина Болгарії). Пасажирів, яким не потрібна допомога медиків, під супроводом поліції відвезли до військової бази в Гермерсхаймі, що в 120 кілометрах від Франкфурта. Там вони відбуватимуть 2-тижневий карантин.

Нагадаємо, літак мав сісти у Москві для дозаправки та заміни екіпажу, однак Росія відхилила дозвіл на посадку лайнера з евакуйованими з Китаю пасажирами.

Московський аеропорт заявив, що у нього "брак потужностей", і замість цього літак Airbus A310 був змушений зупинитися в Гельсінкі.

У п'ятницю, 31 січня, німецький уряд ухвалив рішення про евакуацію з Китаю понад 100 осіб, які залишилися в охопленому новим коронавірусом місті Ухань. Вчора з аеродрому поблизу Кельна до Китаю вилетів військовий літак, який повинен був доставити в Німеччину 130 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині зафіксували 7 випадок захворювання новим видом коронавірусу. Хвороба була виявлена у співробітника компанії Webasto, який контактував з хворим.

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