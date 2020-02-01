Росія не дозволила сісти німецькому літаку з евакуйованими з Уханя

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Літаку не дозволили сісти нібито через завантаженість аеропорту

Російська Федерація не дозволила німецькому військовому літаку Airbus 310, який перевозив евакуйованих з Уханя, зробити проміжну посадку в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Bild.

За даними Міністерства оборони Німеччини, військовий літак, на борту якого перебували 144 пасажири, не отримав дозволу на посадку в московському аеропорту, щоб здійснити дозаправлення та заміну екіпажу.

"Росія спочатку дозволила нам сісти. Але посадка в московському аеропорту була відхилена з посиланням на недостатню пропускну здатність", - заявив представник міністерства, однак не розповів про який саме аеропорт йде мова.

Зазначається, що на борту німецького військового літака перебувало 108 громадян Німеччини, 34 китайці та по одному громадянину Болгарії та США.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 січня, німецький уряд ухвалив рішення про евакуацію з Китаю понад 100 осіб, які залишилися в охопленому новим коронавірусом місті Ухань. Вчора з аеродрому поблизу Кельна до Китаю вилетів військовий літак, який повинен був доставити в Німеччину 130 осіб.