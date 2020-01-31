Німеччина евакуює з Уханя понад 100 осіб

Ілюстративне фото (wikipedia org)

Літак, який забере німців з Китаю, вилетів з Кельна 31 січня

Німеччина вирішила евакуювати понад 100 осіб з китайського міста Ухань, де стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У п'ятницю, 31 січня, з аеродрому поблизу німецького Кельна вилетів військовий літак, який забере 90 громадян Німеччини та 40 іноземців з китайського міста Ухань. Планується, що літак з евакуйованими повернеться з Китаю вже в суботу, 1 лютого.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, заражених коронавірусом чи тих, хто має підозру на захворювання, не буде на борту літака. Евакуація також є добровільною.

Крім того, літак доправить до Китаю понад 10 тисяч захисних костюмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Баварії підтвердили перший випадок захворювання новим коронавірусом у дитини. Це вже шостий випадок зараження китайським коронавірусом у Німеччини. Батько дитини контактував з інфікованою коронавірусом людиною.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині підтвердили п'ятий випадок захворювання новим видом коронавірусу. Захворювання коронавірусом було підтверджене у співробітника компанії Webasto, який контактував з інфікованою.

Крім того, у Баварії помістили в карантин 90 людей, які могли контактувати з інфікованою коронавірусом китаянкою.