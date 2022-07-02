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У Німеччині вважають неправильним бойкот російської культури

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Німеччина, Субота 02 липня 2022 18:27
У Німеччині вважають неправильним бойкот російської культури Фото: Державний міністр культури Німеччини Клаудія Рот (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державний міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним бойкотувати російську культуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Рот Augsburger Allgemeine.

"Я вважаю абсолютно неправильним бойкот усього, що стосується російської культури", - сказала вона.

Вона навела приклад, що нещодавно мер Північного Рейн-Вестфалія заборонив молодіжному оркестру виконувати Чайковського. Вона зазначила, що тривало громадське обговорення, після якого концерт таки дозволили.

Міністр зазначає, що існує велика невизначеність щодо того, як відноситися до російської культури.

"Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що зачасну російські артисти намагаються зберегти останні свободи. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова", - додала Рот.

Нагадаємо, на початку червня Клаудія Рот була в Одесі з дводенним візитом. Вона планує підтримати включення міста в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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