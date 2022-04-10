У Німеччині російський банк позбавили контролю над європейською дочірньою структурою

Другий за величиною банк Росії - ВТБ - втратив контроль над своєю європейською дочірньою структурою. Російську групу позбавили права голосу в VTB Bank SE, яка знаходиться в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Банківський регулятор Німеччини в неділю оголосив, що ВТБ більше не може розпоряджатися фінансовими активами своєї європейської філії. Російських представників позбавили права голосу в VTB Bank SE.

Таким чином, ВТБ втратив контроль над дочірньою компанією, яка базується в Німеччині. При цьому, зазначив німецький регулятор, можливість проведення транзакцій залишається.