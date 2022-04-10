У Німеччині російський банк позбавили контролю над європейською дочірньою структурою

Другий за величиною банк Росії - ВТБ - втратив контроль над своєю європейською дочірньою структурою. Російську групу позбавили права голосу в VTB Bank SE, яка знаходиться в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Банківський регулятор Німеччини в неділю оголосив, що ВТБ більше не може розпоряджатися фінансовими активами своєї європейської філії. Російських представників позбавили права голосу в VTB Bank SE.
Таким чином, ВТБ втратив контроль над дочірньою компанією, яка базується в Німеччині. При цьому, зазначив німецький регулятор, можливість проведення транзакцій залишається.
Банк ВТБ - це одна з найбільших російських банківських установ, підпадали під європейські санкції через війну на Україні.
Нагадаємо, раніше в офісі президента України розкрили спосіб, за допомогою якого російські банки обходять санкції.
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