У Німеччині розкритикували нові санкції США проти "Північного потоку-2"

У німецькій урядовій коаліції розкритикували намір Сполучених Штатів вести нові санкції проти "Північного потоку-2". Там заявили, що енергетична політика вирішується в Берліні чи Брюсселі, а не у Вашингтоні.

Про це повідомляє Handelsblatt.

За словами представника Соціал-демократичної партії з економічної політики Бернда Вестфаля, Німеччина здатна самостійно регулювати поставки природного газу.

"У нас є суверенітет, щоб самостійно регулювати наші поставки природного газу. Енергетична політика вирішується в Берліні чи Брюсселі, а не у Вашингтоні" - сказав Вестфаль.

Також він додав, що в Сполучених Штатах наразі достатньо своїх внутрішньополітичних завдань.

"Не справа американських політиків втручатися в рішення енергетичної політики. Нині в США достатньо внутрішньополітичних завдань, які терміново потребують регулювання", - повідомив депутат.

Зазначимо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Згідно якому санкції Сполучених Штатів застосовуються як до суден, які здійснюють усі роботи з прокладки труб, так і до тих, хто сприяє наданню цих суден, а також надає страхові послуги, портове обладнання чи послуги з їх швартування.

Однак для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом.

Нагадаємо, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прокоментувала внесений до Сенату Сполучених Штатів законопроєкт, яким пропонується розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік 2".

Також раніше повідомлялось, що 4 червня в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".