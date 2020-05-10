У Німеччині сталося ще кілька мітингів проти карантину

У містах Німеччини відбулося кілька акцій протесту проти введених у зв'язку з пандемією COVID-19 карантинних обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, мирні акції протесту пройшли в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті.

"Найбільшою акцією стала демонстрація в Штутгарті. Тут на вулиці вийшло багато тисяч мітингувальників. У місцевій поліції повідомили журналістам, що захід зібрав чимало людей, хоча і не надали точної інформації про кількість учасників. Раніше міська влада обмежила максимальну кількість учасників такої акції 10 тисячами", - йдеться в повідомленні.

Мітинги організувала громадська ініціатива "Інакомислення". Місцеві ЗМІ пишуть, що серед учасників групи є прихильники теорії змови та вкрай праві популісти.

Як повідомили в поліції, в більшості випадків учасники дотримувалися протиепідемічних обмежень, зокрема щодо дотримання мінімальної дистанції.

Нагадаємо, раніше в Берліні поліція затримала понад 100 протестувальників проти карантину. В акції протесту взяли участь близько 1000 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині протягом кількох останніх тижнів під час карантину було організовано 28 рейсів в Україну для доставки громадян з-за кордону додому.