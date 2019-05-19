У Німеччині стався вибух у житловому будинку

На півдні Німеччини в місті Альге стався вибух у житловому триповерховому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.

У поліції заявили, що під завалами будинку можуть знаходиться ще люди. Також вони розповіли, що за даною адресою було зареєстровано 7 мешканців. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів жінку.

Повідомляється, що в результаті вибуху і обвалення даху будівлі обвалилися 3 поверхи будинку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Маріуполі вибухом знесло частину житлового будинку. Вибух побутового газу стався у житловому будинку на вулиці Кренкеля, в результаті інциденту постраждала літня пара, чоловіка госпіталізували у задовільному стані, також в результаті вибуху прибудова до будинку зруйнована повністю, крім того, пошкоджено перегородки кімнат.

Нагадаємо, що в житловому будинку в Парижі стався вибух, є постраждалі. У квартирі житлового будинку в 18-му окрузі Парижа стався вибух, в результаті чого постраждали дві людини, 70 чоловік відправили в центр тимчасового розміщення, підкреслюється, що існує ризик обвалення будівлі.