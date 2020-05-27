У Німеччині продовжили ще на місяць обмеження соціальних контактів

Федеральний уряд Німеччини та уряди земель погодили подовження обмежень соціальних контактів через коронавірус. Обмеження діятимуть до 29 червня.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідно до рішення, жителі Німеччини повинні і надалі дотримуватися дистанції у півтора метра та носити захисні маски у громадських місцях. Водночас з дозволу місцевої влади відтепер можливі зібрання людей до 10 осіб.

Жителям країни і надалі рекомендують звести до мінімуму кількість людей, з якими вони контактують, та не розширювати коло спілкування. При приватних зустрічах вдома в закритих приміщеннях також вимагають дотримуватися правил гігієни та дистанціювання.

Для окремих сфер економіки та суспільного життя уряд ФРН та уряди земель розробили узгоджені концепції дистанціювання та норм гігієни, які запроваджуються з поступовим відкриттям відповідних сфер.

РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та глави урядів Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини домовилися поступово зняти обмеження на перетин кордонів, запроваджені через пандемію COVID-19.

Раніше в ЄС розкритикували ініціативу лідерів Німеччини та Франції - Ангели Меркель та Еммануеля Макрона - щодо виходу Європейського союзу з коронакризи.