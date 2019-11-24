У Німеччині закликають визнати доступ до інтернету основним правом людини

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр закликає визнати вільний доступ до Інтернету основним правом людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Альтмаєр порівняв право на вільний доступ до Інтернету з правами на освіту та медичне обслуговування.

"Вільний доступ до інтернету повинен бути фундаментальним правом, що стосується людей у всьому світі", - заявив Альтмаєр.

За його словами, інтернет повинен "залишатися глобальним і вільним" для жителів країн, що розвиваються і держав з перехідною економікою. Цього підходу слід дотримуватися не тільки урядам, але і недержавним структурам, заявив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахромі за його роль у широкомасштабній інтернет-цензурі під час протестів у країні.

Зазначимо, в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів проти підвищення цін на бензин. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестала працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.