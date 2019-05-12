У Німеччині закликали не допустити військового конфлікту між США та Іраном

Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Міністр закордонних справ Німеччини закликав європейських партнерів запобігти збройне зіткнення

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявив, що загострення конфлікту між США та Іраном на міжнародному рівні викликає побоювання ескалації ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Маас заявив, що Німеччина та її європейські партнери повинні прийняти всі необхідні заходи для того, щоб "запобігти збройні сутички".

Також повідомляється, що глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив про можливу небезпеку "спіралі війни" і заявив, що Вашингтон повинен нести відповідальність за відправку в регіон десантно-вертолітного корабля і ракетних комплексів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що іранський генерал пригрозив США "ударом в голову". За словами командувача Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Хосейна Саламі, якщо Вашингтон піде на силові заходи проти Тегерана, то іранські війська будуть змушені нанести удар в голову".

Нагадаємо, що США направлять на Близький Схід систему. У Перській затоці до ударної групи авіаносця США Abraham Lincoln відправлять корабель USS Arlington з амфібіями і літаками на борту, а також на базу в Катарі були доставлені бомбардувальники B-52.