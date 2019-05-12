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В Германии призвали недопустить военного конфликта между США и Ираном

Новости » Политика    12.05.2019 - 19:28
В Германии призвали недопустить военного конфликта между США и Ираном
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Министр иностранных дел Германии призвал европейских партнеров предотвратить вооруженное столкновение

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что обострение конфликта между США и Ираном на международном уровне вызывает опасения эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Маас заявил, что Германия и ее европейские партнеры должны принять все необходимые меры для того, чтобы "предотвратить вооруженные столкновения".

Также сообщается, что глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил о возможной опасности "спирали войны" и заявил, что Вашингтон должен нести ответственность за отправку в регион десантно-вертолетного корабля и ракетных комплексов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что иранский генерал пригрозил США "ударом в голову". По словам командующего Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Хосейна Салами, если Вашингтон пойдет на силовые меры против Тегерана, то иранские войска будут вынуждены нанести "удар в голову".

Напомним, что США направят на Ближний Восток систему ПРО. В Персидском заливе к ударной группе авианосца США Abraham Lincoln отправят корабль USS Arlington с амфибиями и самолетами на борту, а также на базу в Катаре были доставлены бомбардировщики B-52.

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