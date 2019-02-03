У Німеччині запропонували план для порятунку ракетного договору

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Німецькі депутати пропонують РФ перенести ракети на схід, а США надати доступ російським інспекторам до баз в Європі

Німецькі депутати від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) запропонували шлях для відновлення участі Росії та США у ракетному договорі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, депутати пропонують Росії відвести свої спірні крилаті ракети 9М729 на схід на таку відстань, щоб у разі запуску вони не змогли досягнути Європи.

Також, депутати Бундестагу запропонували Сполученим Штатам надати доступ російським інспекторам до системи запуску ракет в Європі, які знаходяться на території Румунії.

За словами колишнього офіцера генштабу Бундесверу Родеріха Кізеветтера, такі дії США та РФ могли б сприяти виникненню основи довіри для проведення нових переговорів щодо роззброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заяву про намір Сполучених Штатів Америки вийти з ракетного договору було опубліковано на сайті Державного департаменту США.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і малої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.