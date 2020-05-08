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У Німеччині запропонували диференціювати акцизи на тютюнові вироби за рівнем ризику

Новини » Суспільство     08.05.2020 - 18:41
У Німеччині запропонували диференціювати акцизи на тютюнові вироби за рівнем ризику
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку депутатів, саме оподаткування є найбільш ефективним механізмом боротьби з тютюновою залежністю

14 депутатів від фракції "Зелених / Союз 90" внесли прохання до уряду Німеччини ініціювати на рівні Європейського Союзу зміни в основну директиву ЄС - 2011/64/ЄC - щодо оподаткування тютюнових виробів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення депутатів.

Як зазначають депутати, останнім часом електронні сигарети та системи нагрівання тютюну стають все більш популярними в Німеччині. Крім того, вони звертають увагу і на ризики вейпінгу, в т. ч. для молоді, і на можливості використання даних товарів зі зниженим ризиком для зниження шкоди від традиційного куріння.

"Нові товари не є нешкідливими. Але згідно з наявними дослідженнями, нагрівачі тютюну та електронні сигарети не так шкідливі, як сигарети, оскільки стіки в нагрівачах тютюну і рідина в електронних сигаретах не спалюються, а лише нагріваються, і отриманий пар містить менше шкідливих речовин, ніж сигаретний дим", - пишуть депутати Бундестагу.

Депутати також заявляють, що саме оподаткування є найбільш ефективним механізмом боротьби з тютюновою залежністю. Водночас, щоб ефективно регулювати податки на тютюнові вироби необхідно внести зміни в Директиву ЄС про податок на тютюн, яка гармонізує оподаткування тютюнових виробів в Євросоюзі.

"Проблема в тому, що система директиви не відповідає поточним і можливим майбутнім змінам на ринку. На цей час директива не містить бездимні тютюнові вироби та не враховує потенційний ризик продуктів, коли мова йде про рівень податків", - впевнені німецькі депутати.

Відповідно, депутати пропонують розробити новий варіант директиви ЄС - з урахуванням потенційних ризиків для здоров'я при вживанні в т.ч. альтернативних тютюнових виробів. По-друге, депутати пропонують провести незалежне довгострокове дослідження, в якому будуть вивчатися довгострокові наслідки для здоров'я нових тютюнових виробів, а також регулюючі ефекти оподаткування для зниження куріння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще у 2018 році Єврокомісія у звіті для Ради ЄС рекомендувала членам Євросоюзу обкладати акцизом стіки для нагрівання тютюну в рамках категорії "Інший тютюн для куріння" - фіксованою сумою з кожного кілограма продукції.

Зазначалося, що всі країни ЄС використовують для систем нагрівання тютюну менші або істотно менші ставки акцизу у порівнянні з сигаретами. Наприклад, в Іспанії акцизи на стіки для нагрівання в 6 разів нижче акцизу на сигарети, в Угорщині - в 3 рази нижче.

Теги Новини України Германиясигареты
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