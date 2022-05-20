ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині підтвердили перший випадок зараження віспою мавп

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 20 травня 2022 13:55
У Німеччині підтвердили перший випадок зараження віспою мавп Фото: у Німеччині підтвердили перший випадок зараження віспою мавп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині підтверджено перший випадок захворювання віспою мавпи. Вірус був виявлений у одного з пацієнтів напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

У пацієнта спостерігалися характерні зміни шкіри.

Видання не наводить подробиць, в якому регіоні був виявлений випадок зараження.

Через кілька випадків захворювання мавпячою віспою в інших європейських країнах інститут Роберта Коха (RKI) закликав до пильності, особливо тих, хто повертається із Західної Африки.

З початку травня в декількох країнах Європи і Північної Америки були зареєстровані десятки передбачуваних і підтверджених випадків захворювання мавпячою віспою. Після перших випадків захворювання у Великобританії, Іспанія, Португалія, Італія, Швеція і Франція, а також США і Канада також повідомили про підтверджені випадки і підозри на захворювання.

Симптоми віспи мавп у людей включають лихоманку, головний біль, біль у м'язах і висип, яка часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. Більшість людей оговтуються від хвороби протягом декількох тижнів; летальний результат спостерігається рідко.

Захворювання, поширене в основному в Центральній і Західній Африці, передається при тісному контакті з інфікованими гризунами. Передача інфекції від людини до людини рідкісна і можлива тільки при тісному контакті, але може статися при контакті з рідинами тіла або струпами інфікованих людей, можливо також при статевих контактах.

Нагадаємо, напередодні перший випадок віспи мавп виявили у Франції.

Раніше в штаті Меріленд (США) виявили випадок зараження віспою мавпи. Інфекцію виявили у американця, який повернувся в країну з Нігерії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия ВООЗ
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків