У Німеччині підтвердили дату конференції щодо лівійського врегулювання

У Німеччині підтвердили дату берлінського саміту щодо врегулювання ситуації в Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що на цю зустріч запрошені США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, ОАЕ, Туреччина, Конго, Італія, Єгипет, Алжир, а також керівництво ООН, Європейського Союзу, Африканського Союзу і Ліги арабських держав. Окремо згадані прем'єр-міністр міжнародно визнаного уряду Лівії Фаїз Сарадж і командувач Лівійської національної армією генерал Халіфа Хафтар.

"Берлінський саміт щодо врегулювання ситуації в Лівії під егідою ООН відбудеться 19 січня на рівні глав держав і урядів", - йдеться у повідомленні.

Також у берлінському саміті будуть брати участь президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон.

Поки невідомо чи буде приймати участь президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, що з вересня 2019 року Німеччина бере участь у консультаціях в рамках роботи ООН і спецпредставника генсека ООН по Лівії Гасана Саламі по врегулюванню внутрішньолівійського конфлікту.

Нагадаємо, раніше було відомо, що Німеччина планує провести 19 січня саміт з питань ситуації в Лівії, на якому планує обговорити кроки щодо досягнення миру в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора учасники міжлівійських мирних переговорів у Москві домовилися покласти край всім наступальним діям і прагнути до деескалації військових дій в усіх напрямках.