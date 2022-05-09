В Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі та постраждалі

Увечері 9 травня в окрузі Медлінг в Нижній Австрії з рейок зійшов пасажирський потяг. В результаті аварії щонайменше загинули дві людини, ще 15 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Kronen Zeitung.

За даними видання, аварія сталася близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). В результаті сходу поїзда з рейок кілька вагонів перекинулися. Причини події не називаються.

На місці аварії працюють рятувальники і співробітники Червоного Хреста. Для евакуації поранених направлені чотири вертольоти. Пасажири, які не отримали травми, доставлені в Центр допомоги постраждалим від стихійних лих.

За попередніми даними, в результаті аварії загинули дві людини. Травми отримали 15 пасажирів. Постраждалих госпіталізували.