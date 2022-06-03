У Німеччині очікують великих суперечок щодо витрат на війну в Україні
У Німеччині очікуються восени і взимку великі громадські суперечки про подальші витрати на війну Росії проти України.
Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"Ми побачимо різке збільшення витрат на опалення. Чи будуть політичні заходи достатніми для підтримки соціального миру і відчуття, що в країні все справедливо, - це буде вирішальним питанням осені та зими. Я ще не зовсім впевнений в цьому", - пояснює він, відповідаючи на питання про те, чи може Німеччина вичерпати себе у своїй підтримці України і санкцій проти Росії.
Хабек підкреслив, що зі збільшенням тривалості війни тут, в Німеччині, може виникнути ефект звикання. Інші теми, аж до німецької футбольної ліги, можуть витіснити обурення російською агресією і звірствами.
За його словами, російська агресія і, в деякій мірі, санкції, введені західними країнами, вже призвели до значного зростання цін на енергоносії і, як наслідок, на інші товари.
Нагадаємо, Німеччина планує поставити Україні сучасні системи протиповітряної оборони ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T.
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