У Німеччині відкрилася міжнародна конференція з Лівії

В Берліні в неділю, 19 січня, відкрилася Міжнародна конференція з Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це повідомляє РБК-Україна.

Конференція проходить у Відомстві федерального канцлера ФРН Ангели Меркель за участю як мінімум десять глав держав і урядів.

У саміті беруть участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президенти Туреччини Тайіп Ердоган і Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, президент Російської Федерації Володимир Путін, представники Алжиру, Єгипту, ОАЕ, Китаю. У Берлін прибули також голова Уряду національної згоди (ПНР) Лівії Фаїз Саррадж і командувач Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар.

Нагадаємо, раніше було відомо, що Німеччина планує провести 19 січня саміт з питань ситуації в Лівії, на якому планує обговорити кроки щодо досягнення миру в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, учасники межливийских мирних переговорів у Москві домовилися покласти край всім наступальних дій і прагнути до деескалації військових дій за всіма напрямками.