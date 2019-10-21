МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом

Міністерство закордонних справ Німеччини виступило проти визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що 21 жовтня в петиционном комітеті німецького Бундестагу розглянули звернення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. За словами члена відповідного комітету Арнольда Фаатца, МЗС Німеччини виступив проти того, щоб визнати Голодомор - геноцидом українського народу.

"МЗС хоче, щоб петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року. На мою думку, цей аргумент є дуже технократичним. Те ж саме стосується й іншого аргументу - що, крім українського, цей штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, так само більше схожий на відмовку", - повідомив Фаатц.

За його словами, петиционный комітет, швидше за все, відхилить петицію з-за оцінки, даної міністерством.

"Я вважаю це неправильним. Колеги, які вважають так само, найімовірніше, подадуть заявку на те, щоб голосувати за цю петицію в Бундестазі окремим пунктом. Але, ймовірно, більшості для прийняття цієї петиції в Бундестазі не знайдеться", - додав він.

Нагадаємо, в кінці квітня на сайті Бундестагу з'явилася петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. В кінці травня петиція набрала необхідну кількість голосів - понад 50 тис.