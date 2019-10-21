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У Німеччині почали розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом

Новини » Політика    21.10.2019 - 14:54
У Німеччині почали розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом
Фото: Бундестаг (pixabay.com)

Розгляд питання розпочав петиційний комітет Бундестагу

У Німеччині комітет Бундестагу почав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

За його словами, петиційний комітет почав розгляд справи.

"Історичний день: Петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу" - написав він.

Нагадаємо, у кінці квітня на сайті Бундестагу з'явилася петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. За словами колишнього глави Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна, її ініціювала мюнхенська громада. Наприкінці травня петиція набрала необхідну кількість голосів - більше 50 тис.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці березня американський штат Луїзіана визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

На сьогодні Голодомор визнали Канада, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Латвія, Литва, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, США, Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія. Ще ряд країн засудив Голодомор як злочинний акт проти людяності.

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