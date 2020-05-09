ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну спецрейсами повернулися ще майже 700 українців

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 16:16
В Україну спецрейсами повернулися ще майже 700 українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці прибули з Німеччини, Нідерландів, Єгипту та Британії

За минулу добу, 8 травня, в Україну повернулися майже 700 українців, які застрягли за кордоном через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Вчора в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибули спеціальні евакуаційні рейси з Гамбурга (Німеччина), Франкфурта (Німеччина), Амстердама (Нідерланди), Шарджа (Єгипет) та Лондона (Британія).

"В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд та виїзд понад 13 тисяч громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 травня в Україну з-за кордону повернулися майже 800 громадян. Українців евакуювали рейсами з Копенгагена, Аліканте, Мілана та двома авіарейсами з Мадрида.

Також РБК-Україна писало, що турецький авіаперевізник Turkish Airlines евакуював з Аргентини 9 українських громадян. Українців спеціальним авіарейсом доставили в Стамбул, звідки вони після виконання карантинних вимог повернуться в Україну.

Теги Новини України евакуаціяукраинцыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся