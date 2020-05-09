В Україну спецрейсами повернулися ще майже 700 українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці прибули з Німеччини, Нідерландів, Єгипту та Британії

За минулу добу, 8 травня, в Україну повернулися майже 700 українців, які застрягли за кордоном через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Вчора в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибули спеціальні евакуаційні рейси з Гамбурга (Німеччина), Франкфурта (Німеччина), Амстердама (Нідерланди), Шарджа (Єгипет) та Лондона (Британія).

"В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд та виїзд понад 13 тисяч громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 травня в Україну з-за кордону повернулися майже 800 громадян. Українців евакуювали рейсами з Копенгагена, Аліканте, Мілана та двома авіарейсами з Мадрида.

Також РБК-Україна писало, що турецький авіаперевізник Turkish Airlines евакуював з Аргентини 9 українських громадян. Українців спеціальним авіарейсом доставили в Стамбул, звідки вони після виконання карантинних вимог повернуться в Україну.