У Німеччині оголосили нову ініціативу щодо розподілу мігрантів

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Хайко Маас оголосив про нову ініціативу ФРН щодо розподілу між європейськими країнами мігрантів, яких рятують в Середземному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, Німеччина готова "зробити значний внесок і гарантувати, що ЮУДЕТ забирати до себе фіксовану кількість врятованих мігрантів".

"Тепер ми повинні йти вперед, з тими європейськими країнами, які готові приймати біженців, - всі інші запрошуються до участі", - сказав Маас в інтерв'ю виданню редакційної групи RND/

Втім, колишній канцлер Австрії Себастьян Курц виступив проти цієї пропозиції. На його думку, врятованих у Середземному морі мігрантів потрібно відправляти назад до країни походження або транзитні табори, щоб не відправляти неправильні сигнали і не заохочувати мігрантів намагатися перебратися в Європу.

Нагадаємо, в рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки і Близького Сходу в ЄС прибутку вже 32,7 тис. чоловік.

На початку липня в Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів пропали безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи.