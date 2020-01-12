У Німеччині знешкодили дві знайдені бомби часів Другої світової війни

У місті Дортмунд у Німеччині в неділю знешкодили дві авіаційні бомби часів Другої світової війни, через які раніше були евакуйовані 14 тисяч людей. Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті міста.

Зазначено, що евакуйовані жителі повертаються додому.

"У кварталі лікарень знешкоджені дві бомби, зона евакуації вільна", - зазначено в повідомленні.

За інформацією місцевої влади, на Луізенштрассе була вилучена британська бомба вагою 250 кілограмів. Американська бомба, також вагою 250 кг, була виявлена ​​на Беургаусштрассе. Обидві бомби знаходилися поблизу лікарень.

Крім того, не підтвердилися підозри про наявність ще двох авіабомб.

Підкреслюється, що місто повертається до нормального життя.

Нагадаємо, на заході міста Дортмунд у Німеччині знайшли дві авіабомби часів Другої світової війни, в результаті чого довелося евакуювати 14 тисяч осіб. Зокрема, був закритий головний залізничний вокзал.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 грудня 2019-го влада італійського міста Бріндізі евакуювали понад 50 тисяч жителів через операцію зі знешкодження виявленої раніше бомби часів Другої світової війни.

Додамо також, в кінці листопада в Парижі на Північному вокзалі після виявлення підозрілого предмета евакуювали співробітників, пасажирів і відвідувачів. Правоохоронцям довелося евакуювати частину вокзалу.