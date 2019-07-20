ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині невеликий літак розбився біля гіпермаркету

Новини » Надзвичайні події    20.07.2019 - 16:39
У Німеччині невеликий літак розбився біля гіпермаркету
Фото (Fabian Geier/Einsatz-Report24)

В результаті аварії літака загинули три людини

У німецькому місті Баден-Вюртемберзі невеликий літак впав на територію гіпермаркету, в результаті чого загинули щонайменше три людини. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на видання Bild.

Повідомляєте, що літак врізався в фасад гіпермаркету Bauhaus, що спеціалізується на продажу будівельних матеріалів і товарів для будинку. Відзначається, що заходи безпеки будівлі евакуювали. За попередніми даними, всі троє загиблих знаходилися в літаку.

На місці події перебуває поліція і встановлює всі обставини. Згідно з однією з версій, проблеми з літаком могли виникнути під час посадки або зльоту на аеродромі.

Нагадаємо, в горах Альпах недалеко від кордону з Німеччиною розбився невеликий літак, в результаті чого загинули щонайменше три людини.

Раніше в Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені в комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого знаходилася російський підприємець Наталія Филева. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини, у тому числі і Филева. Після падіння літак практично повністю згорів.

Новий посол Німеччини початку дипмісію в Україні Маас назвав "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проектом
Новини України ГерманияЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся