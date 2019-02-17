В Німеччині назвали умови для повернення бойовиків ІД до країни

Умовою повернення є надання доступу бойовикам до консульської підтримки

Министерство внутренних дел Германии назвало условия для возвращения в страну пленных боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которые имеют немецкое гражданство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, главным условием для возвращения боевиков в Германию является предоставление им доступа к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов.

"Все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемой ИГ, имеют право на возвращение", - заявили в немецком МВД.

Отмечается, что в случае возвращения пленных боевиков ИГИЛ в Германию, им всем придется отвечать по законам страны.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что Берлин уважает заинтересованность некоторых государств Ближнего Востока самим провести процессы против пленных боевиков.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Британия, Франция, Германия и другие европейские союзники США должны "забрать" и передать в суд более 800 боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных в Сирии.

Добавим, что вывод наземных войск армии Соединенных Штатов Америки из Сирии по приказу Трампа может начаться через несколько недель.