Трамп закликав країни ЄС передати суду своїх бойовиків з Сирії

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Європейські країни повинні забрати назад і посадити до в'язниці захоплених членів ІДІЛ

Британія, Франція, Німеччина та інші європейські союзники США повинні "забрати" і передати суду більше 800 бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", захоплених у Сирії. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

За словами Трампа, після перемоги коаліції бойовики можуть повернуться в Європу.

"Альтернатива погана - ми змушені будемо їх відпустити", - припустив лідер США.

Він написав, що "США не хочуть спостерігати за тим, як бойовики ІДІЛ проникають в Європу, куди вони, як очікується, підуть. Ми робимо дуже багато витрачаємо дуже багато. Настав час і іншим підключитися, щоб зробити роботу, яку вони здатні робити". Також він додав, що США "підуть після 100% перемоги над халіфатом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виведення наземних військ армії Сполучених Штатів Америки з Сирії за наказом Трампа може початися через кілька тижнів.

У Пентагоні заявили, що війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці, до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.