У Німеччині назвали терміни очікування завершення будівництва "Північного потоку-2"

Уряд Німеччини очікує, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" буде завершено у другій половині 2020 року. Про це заявив координатор німецького уряду по трансатлантичній співпраці Пітер Байєр в ефірі радіо Deutschlandfunk.

За його словами, введені санкції США проти "Північного потоку-2" не вплинуть на завершення будівництва газопроводу.

"Я вважаю, що в другій половині наступного року трубопровід буде готовий", - заявив Байєр

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2020 рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію запровадити санкції щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Зокрема, під санкції підпадають компанії-підрядники, які займаються прокладкою трубопроводу.

В результаті санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила виконання робіт по прокладанню газопроводу. Компанія заявила, що діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США.