Німеччина допускає блокування Telegram у країні: у чому причина

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер заявила про можливе відключення роботи месенджера Telegram у країні. Це може стати "крайньою мірою" у разі невиконання вимог законів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю газеті Zeit .

За її словами, Німеччина "наодинці не має шансів" врегулювати ситуацію навколо соцмережі.

"Наразі виписується багато розпоряджень про порушення, але їх виконання частково буксує. Ми повинні тут натиснути, щоб взяти феномен під контроль. Але для цього нам потрібне європейське рішення", - зазначила Фезер.

Однак вона зазначила, що відключення месенджера буде "крайньою мірою", але спочатку треба "вичерпати всі інші варіанти", тож наразі Німеччина обговорює зі своїми партнерами у Євросоюзі, як регулювати Telegram.

"Сказати, що зрештою ми відключимо сервіс - це було би явно болісно для будь-якого постачальника послуг. Але ми повинні завжди дивитися, що станеться, якщо сервіс буде відключено - тоді прийде інший і ми станемо перед тією ж проблемою. Тому я не виключаю, що ми маємо наростити зусилля в юридичній площині. Ми вивчаємо це", - пояснила Фезер.

Вона додала, що таке відключення матиме тяжкі наслідки, а тому і є крайнім заходом.

"До цього повинні провалитися всі інші шляхи", - додала міністр.