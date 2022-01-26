У Німеччині почнуть розслідувати злочини, скоєні за допомогою Telegram

У Німеччині до роботи приступила Нова оперативна група Федерального кримінального відомства (BKA). Вона буде розслідувати злочини, скоєних з використанням месенджера Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п ресреліз BKA .

Відзначається, що Telegram все більше стає майданчиком для радикалізації. Від цього страждають як політичні діячі, так і представники науки і медицини, які публічно беруть участь у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Пандемія коронавірусу, зокрема, сприяла радикалізації людей в Telegram, загрозам і навіть публікаціям із закликами до вбивства", - сказав президент BKA Хольгер Мюнх.

Мета групи BKA-виявлення підозрюваних і притягнення їх до відповідальності. Робота буде вестися в тісній співпраці з поліцією федеральних земель і Центральним управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю прокуратури Франкфурта-на-Майні.