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У Німеччині почнуть розслідувати злочини, скоєні за допомогою Telegram

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Берлін, Середа 26 січня 2022 22:01
У Німеччині почнуть розслідувати злочини, скоєні за допомогою Telegram Фото: у Німеччині почнуть розслідувати злочини, скоєні за допомогою Telegram (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Німеччині до роботи приступила Нова оперативна група Федерального кримінального відомства (BKA). Вона буде розслідувати злочини, скоєних з використанням месенджера Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз BKA.

Відзначається, що Telegram все більше стає майданчиком для радикалізації. Від цього страждають як політичні діячі, так і представники науки і медицини, які публічно беруть участь у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Пандемія коронавірусу, зокрема, сприяла радикалізації людей в Telegram, загрозам і навіть публікаціям із закликами до вбивства", - сказав президент BKA Хольгер Мюнх.

Мета групи BKA-виявлення підозрюваних і притягнення їх до відповідальності. Робота буде вестися в тісній співпраці з поліцією федеральних земель і Центральним управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю прокуратури Франкфурта-на-Майні.

Нагадаємо, раніше у Німеччині допустили можливість відключення Telegram в країні у разі невиконання вимог законів країни.

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