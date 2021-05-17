Свою провину визнав: в Польщі арештували російського шпигуна
В Польщі суд призначив запобіжний захід обвинуваченому у шпигунстві на користь Росії 43-річному чоловікові. Його відправили під варту на три місяці.
Про це повідомляє Агентство внутрішньої безпеки Польщі.
Співробітники агентства затримали чоловіка 5 травня 2021 року за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Зазначається, що він надавав російським спецслужбам інформацію про громадян Польщі та матеріали щодо військових утворень, тобто дані, необхідні для російської шкідливої діяльності на території Польщі.
"Затриманий визнав свою вину за звинуваченням. Суд призначив йому тримісячне тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
У кількох місцях було проведено обшук та допитано кількох свідків. У відомстві наголосили, що значна частина матеріалів слідства засекречена.
Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах суд визнав винним у шпигунстві на користь Росії колишнього службовця сил спеціального призначення армії США Пітера Дзібінскі Деббінса. Суд Вірджинії засудив його до 15 років позбавлення волі.
На слуханнях з винесення вироку в Олександрії Деббінс приніс своєрідні вибачення, в яких він в основному підкреслив, як він став жертвою ГРУ, Російської розвідувальної служби. Він сказав, що піддав себе небезпеці помсти з їхнього боку за те, що зізнався у своїй службі.