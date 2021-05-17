Свою провину визнав: в Польщі арештували російського шпигуна

В Польщі суд призначив запобіжний захід обвинуваченому у шпигунстві на користь Росії 43-річному чоловікові. Його відправили під варту на три місяці.

Співробітники агентства затримали чоловіка 5 травня 2021 року за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Зазначається, що він надавав російським спецслужбам інформацію про громадян Польщі та матеріали щодо військових утворень, тобто дані, необхідні для російської шкідливої діяльності на території Польщі.

"Затриманий визнав свою вину за звинуваченням. Суд призначив йому тримісячне тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

У кількох місцях було проведено обшук та допитано кількох свідків. У відомстві наголосили, що значна частина матеріалів слідства засекречена.