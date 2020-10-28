У Німеччині можуть на місяць ввести жорсткий карантин

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Уряд Німеччини розглядає можливість введення жорсткого карантину в країні на місяць. Це пов'язано з ростом заражень коронавірусом.

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Плани щодо посилення карантину будуть представлені 29 жовтня під час конференції канцлера Німеччини Ангели Меркель з прем'єрами 16 федеральних земель.

Зокрема, в країні хочуть закрити бари та паби, яким дозволять працювати лише на винос. Повністю закрити планують кінотеатри, театри і спортивні споруди, такі як тренажерні зали і басейни. Також обмежать громадські заходи. На публіці буде дозволено зустрічатися лише з членами сімей.

При цьому відкритими залишиться сектор роздрібної торгівлі, перукарні і установи, що пропонують такі медичні процедури, як фізіотерапія. Школи і дитячі сади також залишаться відкритими, але від них вимагатимуть ввести нові протоколи гігієни.

"Сім'ї і друзі повинні мати можливість зустрічатися один з одним під час різдвяного сезону навіть в умовах коронавірусу. Ось чому, як і навесні, нам потрібні ще одні спільні зусилля", - йдеться в проекті плану.

Такі заходи планують ввести з 4 листопада.

Відзначимо, за минулу добу в Німеччині підтвердили 11 409 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні підтвердили майже 450 тисяч випадків COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що Меркель має намір запропонувати прем'єр-міністрам федеральних земель ФРН ввести в країні так званий "легкий" карантин.

Нагадаємо, 15 жовтня в Німеччині вже посилювали карантинні обмеження через поширення COVID-19.