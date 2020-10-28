В Германии могут на месяц ввести жесткий карантин

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Правительство Германии рассматривает возможность введения жесткого карантина в стране на месяц. Это связано с ростом заражений коронавирусом.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Планы по ужесточению карантина будут представлены 29 октября во время конференции канцлера Германии Ангелы Меркель с премьерами 16 федеральных земель.

В частности, в стране хотят закрыть бары и пабы, которым разрешат работать лишь на вынос. Полностью закрыть планируют кинотеатры, театры и спортивные сооружения, такие как тренажерные залы и бассейны. Также ограничат общественные мероприятия. На публике будет разрешено встречаться лишь с членами семей.

При этом открытыми останется сектор розничной торговли, парикмахерские и учреждения, предлагающие такие медицинские процедуры, как физиотерапия. Школы и детские сады также останутся открытыми, но от них потребуют ввести новые протоколы гигиены.

"Семьи и друзья должны иметь возможность встречаться друг с другом во время рождественского сезона даже в условиях коронавируса. Вот почему, как и весной, нам нужны еще одни совместные усилия", - говорится в проекте плана.

Такие меры планируют ввести с 4 ноября.

Отметим, за прошедшие сутки в Германии подтвердили 11 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране подтвердили почти 450 тысяч случаев COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин.

Напомним, 15 октября в Германии уже ужесточали карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.