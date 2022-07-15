У Німеччині модернізують БМП Marder для кругових постачань на користь України

Представник компанії заявив, що 30 одиниць БМП вже "прийняті в роботу", щоб підготувати їх до продажу. В цілому, за його словами, "відносно легко" можуть бути підготовлені близько 100 одиниць.

Компанія Rheinmetall виступила з пропозицією поставити зняті з озброєння бундесверу машини Marder, які підлягають відновленню. Однак, згідно з відомою інформацією, уряд Німеччини ще не прийняв відповідного рішення. Глава Rheinmetall Армін Паппергер очікує, що запланований продаж старих БМП Marder отримає схвалення влади найближчим часом.

Передбачається, що Marder модифікації 1A3 виробництва 1970-80-х років будуть продані іншим країнам, які своєю чергою зможуть постачати власне озброєння українським Збройним силам. Rheinmetall готовий також продати 88 танків "Леопард 1" старих модифікацій.

За словами Арміна Паппергера, напередодні, 13 липня, Міністерство оборони ФРН прийняло рішення замовити для бундесверу 111 БМП Puma, переговори за контрактом повинні початися наступного тижня.

Влада Німеччини неодноразово піддавалася критиці на міжнародному рівні за нерішучість і затримки в питанні постачання зброї Україні.

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман заявила про невдоволення темпами постачання зброї для України ще 23 травня. Вона зажадала призначити окремого "координатора" з постачання зброї Україні.

Також ми писали, що, за словами Штрак-Циммерман, німецький бундесвер має на озброєнні 350 БМП Marder. З них 50 можна було б надати Україні.

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