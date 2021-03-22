У Німеччині МОЗ без тендеру купувало маски у компанії чоловіка міністра

Вказано, що в основу матеріалу видання лягли передані урядом в Бундестаг документи щодо проведення держзакупівель.

При цьому в самому міністерстві й у компанії Burda запевняють, що жодних правових норм під час укладення й виконання угоди не порушували.

"У квітні 2020 року правління Hubert Burda Media запропонувало допомогу міністерству охорони здоров'я в закупівлі масок, саме тоді, коли німецький уряд терміново шукав захисні маски", - підкреслив речник компанії.

У МОЗ зазначають, що "контракт з Burda GmbH було укладено й оформлено після отримання пропозицій згідно зі стандартною процедурою за ринковими цінами".

У розслідуванні наголошується, що згадана в переданих Бундестагу документах угода зазначена як так звана пряма закупівля, тобто її узгодили безпосередньо між МОЗ ФРН і компанією без попередньої процедури тендеру.

Ціна масок становила 1,73 долара США за штуку. Маски передали представникам МОЗ ФРН у Шанхаї 17 квітня 2020 року. Міністерство взяло на себе транспортування цієї партії до Німеччини повітряним транспортом й супровідні витрати.

У компанії запевняють, що під час передачі масок відомству жодних націнок не було, тобто МОЗ Німеччини придбало ці захисні маски за тою ж ціною, що перед цим придбала Burda.

У квітні 2020-го перед німецьким відомством стояло завдання терміново закупити захисні маски FFP2, які у ФРН стали дефіцитними. Щоб пришвидшити поставки, Єнс Шпан звернувся до послуг різноманітних приватних компаній, у тому числі й Volkswagen, Lufthansa і BASF. Їх завданням було якомога швидше придбати маски FFP2 на азійському ринку в інтересах уряду ФРН.

Крім того, розслідування видання Die Zeit показало, що минулого квітня компанія Fiege, близька до партії Християнсько-демократичний союз, членом якої є і сам очільник МОЗ ФРН, була уповноважена на перевезення захисник масок з Китаю до Німеччини. При цьому пропозиціями інших компаній, котрі були готові надавати аналогічні послуги, міністерство знехтувало.