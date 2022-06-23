У Німеччині мало хто може уявити собі поразку Росії, - посол

У Німеччині насправді мало хто може уявити собі поразку Росії у війні проти України, незважаючи на підтримку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для "Укрінформу" .

За його словами, напередодні візиту німецького канцлера Олафа Шольца з лідерами Франції, Італії та Румунії до Києва ходили чутки про те, що вони можуть спробувати натиснути на українське керівництво і схилити до переговорів з Росією.

"На жаль, доводиться констатувати, що в самій Німеччині наростає кількість голосів на користь укладення якнайшвидшого перемир'я за всяку ціну, адже мало хто дійсно може собі уявити поразку Росії. Німців відверто лякає той факт, що ця війна, яка вже призвела до небувалої інфляції, може тривати ще дуже довго і поставити під загрозу їх добробут", - зазначив Мельник.

Він також додав, що занепадницькі настрої в Німеччині стануть великим викликом для України в майбутньому, оскільки вони будуть підвищувати тиск на німецький уряд.