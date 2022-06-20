У Німеччині не виключають, що вивезти все зерно з України не вийде
У Німеччині не виключають, що вивести все зерно, яке знаходиться в Україні, альтернативними маршрутами не вийде. Однак якщо Берліну вдасться звільнити хоча б частину його, то це допоможе у вирішенні глобальної проблеми.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Вона також додала, що підтримує Польщу і Румунію в адаптації їх залізниць для експорту мільйонів тонн зерна, що застряг в Україні через російську морську блокаду.
"Залізничні колії повинні бути модернізовані, нам потрібні відповідні вантажні вагони - уряд Німеччини працює над цим разом з багатьма іншими учасниками", - заявила міністр.
Нагадаємо, президент Еммануель Макрон заявляв, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.
Крім того, у Британії висловили сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.
Додамо, що раніше в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.