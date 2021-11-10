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У Німеччині хочуть залучити Україну до вирішення мігрантської кризи на польському кордоні

Автор: Іванна Шовкун

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмід запропонував Україні допомогти Польщі з вирішенням проблеми біженців на кордоні з Білоруссю. За його словами, мігранти мають пройти процедури отримання притулку у третій країні, яка не входить до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

"Є роздуми про це поговорити з сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє до ЄС", - сказав Шмід.

Він припустив, що такий спосіб допоможе мігрантам здобути шлях до країни.

Також політика висловила обурення з приводу дій Польщі, коли біженці силою прорвалися через кордон країни, але їх вигнали з Польщі.

"Ідея про те, що для захисту ЄС використовуються незаконні заходи, підриває те, за що виступають ЄС та Польща", - додав він.

Шмід зазначив, що ЄС має направляти сигнали, що Польщу не залишить наодинці з цією проблемою.

Нагадаємо, 10 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову із російським президентом Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію із мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

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Білорусь