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У Німеччині хочуть обговорити повернення обов'язкової військової повинності

Новини » В світі     05.07.2020 - 04:47
У Німеччині хочуть обговорити повернення обов'язкової військової повинності
Фото: німецькі солдати (bundeswehr.de)

Обов'язкова служба повинна стосуватися в рівній мірі і чоловіків, і жінок

Нова уповноважена Бундестагу з питань армії Єва Геґль хоче обговорити можливість повернення до загальної військової повинності. Її заява стала відповіддю на нещодавні повідомлення ЗМІ про виявлення вогнища правого екстремізму в Бундесвері.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Гадаю, що це величезна помилка, що обов'язкову військову службу скасували. Навіть тоді існували побоювання, що правий екстремізм потужніше розвиватиметься в професійній армії, ніж в армії за призовом", - сказала вона.

Геґль вважає, що повернення до військової повинності ускладнить поширення правого екстремізму серед військових.

Проте, як підкреслила Геґль, повернення до обов'язкової військової служби повинно бути справедливим, і необхідно обговорювати питання про обов'язкову службу однаково і для чоловіків, і для жінок.

У наступному році вона хоче досить інтенсивно обговорити це питання з німецькими законодавцями. Саме 2021 рік знаменує десяту річницю призупинення обов'язкової військової служби.

Зазначимо, що нещодавно німецькі ЗМІ повідомили про виявлення випадків правого екстремізму в спецпідрозділі Бундесверу. Після цього Німеччина вирішила частково розформувати елітний військовий підрозділ.

Нагадаємо, в кінці червня президент США Дональд Трамп анонсував висновок частини американського контингенту з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

Пізніше Трамп заявив, що частина американських військових з Німеччини перекинуть в Польщу для стримування Росії.

Рішення про виведення американського контингенту з Німеччини було офіційно затверджено Трампом 1 липня.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ГерманияэкстремизмБундесвер
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