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У США в масовій ДТП загинули 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 04:29
У США в масовій ДТП загинули 7 осіб
Фото: ДТП у Флориді (miami.cbslocal)

На дорозі в штаті Фдорида зіткнулися чотири машини, через що на дорогу розлилося багато палива

В американському штаті Флорида в окрузі Алачуа через зіткнення двох вантажівок і двох пасажирських автомобілів загинули сім людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS Miami.

Через зіткнення машин розлилося 50 галонів дизельного палива (близько 190 літрів), унаслідок чого почалася пожежа. За словами рятувальників, вогонь був настільки сильним, що пошкодив ділянки дороги. Ввечері 3 січня за місцевим часом (після опівночі 4 січня 2019 за київським часом, - ред.) рух на дорозі, де сталася аварія, перекрили.

Під час рятувальної операції пожежники витягли ще сім чоловік - вони отримали травми, деякі з них серйозні. Пожежа може бути можливою причиною загибелі сімох осіб, оскільки зараз важко встановити - люди померли при аварії або з вогню.

Зараз рятувальники перевіряють лісовий масив, у якому також можуть перебувати потерпілі. Для пошуків задіяли вертоліт.

Нагадаємо, у Львівській області вранці 3 січня 2019 автоцистерна зіткнулася з двома мікроавтобусами, в результаті чого загинули дві людини і ще 5 поранені.

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