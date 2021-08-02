У Німеччині судитимуть 100-річного екс-охоронця концтабору. Він пропрацював три роки в Заксенхаузені, де було вбито близько 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Судовий процес розпочнеться в жовтні. Ім'я охоронця і конкретні звинувачення не уточнюються. Відомо, що чоловік служив охоронцем у концтаборі з 1942 по 1945 рік.

Голова суду Франк Штарк уточнив, що підсудний братиме участь у засіданнях від двох до двох з половиною годин на день.

Адвокат Томас Вальтер, який представить в суді інтереси одного з співпозивачів, підкреслив, що подібні процеси необхідні, незважаючи на похилий вік учасників.

"Багато позивачів в такому ж віці, як і обвинувачений, і сподіваються на встановлення справедливості", - заявив він.

Табір Заксенхаузен в Оранієнбурзі на північ від Берліна був відкритий в 1936 році. За роки свого існування через нього пройшли понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч в'язнів були вбиті, в тому числі в результаті проведених над ними медичних експериментів.