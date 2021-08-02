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У Німеччині судитимуть 100-річного екс-охоронця концтабору

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Німеччина, Понеділок 02 серпня 2021 03:53
У Німеччині судитимуть 100-річного екс-охоронця концтабору Фото: концтабір Заксенхаузен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Німеччині судитимуть 100-річного екс-охоронця концтабору. Він пропрацював три роки в Заксенхаузені, де було вбито близько 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Судовий процес розпочнеться в жовтні. Ім'я охоронця і конкретні звинувачення не уточнюються. Відомо, що чоловік служив охоронцем у концтаборі з 1942 по 1945 рік.

Голова суду Франк Штарк уточнив, що підсудний братиме участь у засіданнях від двох до двох з половиною годин на день.

Адвокат Томас Вальтер, який представить в суді інтереси одного з співпозивачів, підкреслив, що подібні процеси необхідні, незважаючи на похилий вік учасників.

"Багато позивачів в такому ж віці, як і обвинувачений, і сподіваються на встановлення справедливості", - заявив він.

Табір Заксенхаузен в Оранієнбурзі на північ від Берліна був відкритий в 1936 році. За роки свого існування через нього пройшли понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч в'язнів були вбиті, в тому числі в результаті проведених над ними медичних експериментів.

Раніше eBay вибачився за продаж речей ув'язнених концтаборів.

Також колишній бранець окупантів шокував розповіддю про жахи Донецького концтабору.

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