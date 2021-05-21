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У Німеччині заарештували чоловіка, який закуповував компоненти для програми РФ з розробки ракет

Автор: РБК-Україна

У Німеччині заарештували чоловіка, який звинувачується в закупівлі високотехнологічних компонентів для використання в російській програмі з розробки ракет. На думку слідчих, чоловік діяв в якості покупця для ФСБ.

Про це повідомляє Reuters.

Підозрюваний звинувачується в контактах з громадянином Росії, названим Сергієм к.він просив обвинуваченого бути покупцем для ФСБ.

Відзначається, що Сергій к.також контактував у березні з главою компанії з німецького міста Аугсбург, який був засуджений за порушення ембарго Європейського Союзу на продаж зброї в Росію.

У цьому випадку експортні документи показали, що техніка повинна була використовуватися в нафтогазовій промисловості. Насправді, вони призначалися для державної компанії ОКБ "Новатор", яка виробляє системи, включаючи балістичні ракети з ядерним зарядом.

Нагадаємо, Сполучені Штати в рамках санкцій проти Російської Федерації ввели заборону на експорт та імпорт зброї та оборонних послуг з Росією.

Крім того, раніше українські прикордонники разом з правоохоронцями виявили арсенал проросійських бойовиків на території одного з населених пунктів у Луганській області.

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